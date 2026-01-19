Размер шрифта
Политика

Спецпредставитель Путина иронично сравнил главу минфина ФРГ с Рэмбо

Дмитриев сравнил главу минфина ФРГ Клингбайля с Рэмбо после его слов о Трампе
Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х иронично сравнил главу минфина ФРГ Ларса Клингбайля с Рэмбо после его слов об американском лидере Дональде Трампе и Гренландии.

В своем посте он процитировал Клингбайля, который заявил, что Европа постоянно сталкивается с провокациями и «антагонизмом» Трампа. По мнению министра финансов ФРГ, европейцы теперь должны «ясно понять, что предел достигнут». Клингбайл предложил ответить «на экономический шантаж» Трампа «достаточно ощутимыми мерами», отметил Дмитриев.

«Даже министр финансов Германии Клингбайль полностью перевоплотился в Рэмбо», – написал Дмитриев, комментируя слова Клингбайля о Трампе.

Свой пост спецпредставитель российского лидера сопроводил изображением Джона Рэмбо – главного героя американского боевика, которого исполнил Сильвестр Сталлоне.

17 января Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% в отношении стран Европы, которые выступают против присоединения Гренландии к США. По словам американского лидера, с 1 июня пошлины вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о продаже острова Вашингтону.

В связи с этим, как сообщила газета The Guardian, послов из 27 стран ЕС созвали на экстренную встречу, чтобы обсудить угрозы Трампа.

Ранее Евросоюзу задали неудобный вопрос на фоне угроз со стороны США.

