Чехия отказалась продавать свои самолеты Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции, что страна не продаст Украине самолеты собственного производства L-159, поскольку они нужны чешской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Бабиш рассказал, что на заседание лидеров правящей коалиции был приглашен министр обороны Яромир Зуна, который заявил о необходимости приобретения новых самолетов, поскольку срок эксплуатации существующих продлен до 2040 года. Он отметил, что все имеющиеся самолеты используются и не простаивают в ангарах, поэтому потребность в новых аппаратах сохраняется. Премьер также добавил, что аналогичное решение о необходимости самолетов было принято в 2023 году предыдущим руководством министерства обороны.

13 января Бабиш заявил, что предыдущее правительство республики тайно поставило Украине вооружения на сумму 17,1 млрд крон (около €705 млн).

По словам политика, средства были выделены из бюджета Чехии на закупку оружия для Киева в рамках «сверхсекретной инициативы». Премьер обвинил своего предшественника Петра Фиалу в том, что он сознательно утаивал от общественности информацию о расходах и сделках.

Ранее в Чехии пообещали продолжить сопротивляться военной помощи Украине.