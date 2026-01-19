МВФ ухудшил прогноз темпов роста российской экономики

МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП России до 0,8% в 2026 году

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз темпов роста ВВП России в 2026 году до 0,8%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад фонда о перспективах развития мировой экономики.

Прогноз был снижен на 0,2 процентных пункта (п.п.).

Аналитики МВФ также понизили прогноз роста российской экономики на 2027 год. По их оценке, показатель составит 1%, что на 0,1 п.п. ниже прогноза, сделанного в октябре.

5 января президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики в новом году. Согласно документу, правительство РФ совместно с Центральным банком России и властями регионов должно также обеспечить восстановление инвестиционной активности, решить структурные проблемы в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции в диапазоне 4-5%.

Кроме того, им поручено реализовать план мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики.

Ранее сообщалось, что почти половина российских компаний свернула экспорт из-за курса рубля.