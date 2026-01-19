Размер шрифта
Общество

Милонов заявил, что детские сады в России работают в советском режиме

В Госдуме поддержали идею продлить работу детских садов до 20:00
SviatlanaLaza/Shutterstock/FOTODOM

Идея продлить работу детских садов до 20:00 — правильная, поскольку сейчас дошкольные учреждения функционируют в советском режиме, когда родители шли на завод к семи утра. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Я считаю, что необходимо вводить более мягкую градацию работы детских cадов. У нас пока они оптимизированы в стиле советского периода, когда люди рано шли на завод и рано шли с завода. Лично меня больше устраивает, когда я могу ребенка не в 7, а в 9 утра отдавать, но забирать его не в 5-6 часов, а в 8, предположим. Просто необходимо предусматривать разный график работы детских садов, потому что родители работают по-разному, и не все идут, к сожалению для нас всех, к гудку завода к 7 утра. Некоторые лежебоки идут работать в офисы с 9, с 10 утра, поэтому это очень правильное предложение, всецело поддерживаю», — сказал он.

19 января член Общественной палаты Наталья Москвитина заявила РИА Новости, что работу детских садов в России стоит продлить до 20:00 часов. По ее словам, существующий график работы детских садов устарел и не удовлетворяет потребностям работающих родителей, поскольку даже если они освобождаются около 19:00 часов, им нужно время на дорогу до сада. Она считает, что для работы в дополнительные часы достаточно будет помощника воспитателя, который обеспечит присмотр за детьми.

Ранее четырехлетний ребенок сломал ключицу, оставшись без присмотра в российском детсаду.

