Британский премьер разъяснил позицию правительства по вопросу Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с экстренным обращением к нации, разъяснив позицию правительства по вопросу Гренландии. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления из своей канцелярии на Даунинг-стрит Стармер подчеркнул, что вопрос суверенитета над Гренландией должны решать только жители самого острова и Дании. По мнению Стармера, в отношении Гренландии правильный подход заключается в спокойном обсуждении между союзниками. Он отметил, что Гренландия имеет стратегическое значение, а развитие Крайнего Севера потребует значительных инвестиций и усиленной коллективной обороны. По его словам, США будут играть ключевую роль в этих усилиях, а Великобритания готова внести свой вклад.

«Любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народам Гренландии и Королевства Дания», — сказал Стармер.

Глава британского правительства также прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран из-за отказа признавать притязания Вашингтона на Гренландию, отметив, что торговая война не отвечает интересам ни одной стороны. Он подчеркнул, что Лондон рассчитывает на дипломатическое урегулирование возникших разногласий.

5 января 2026 года Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

