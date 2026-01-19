Макрон проведет заседание совета по обороне из-за Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание совета по обороне и безопасности по ситуации вокруг Гренландии и ряду других международных вопросов. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

«Эммануэль Макрон созовет заседание Совета обороны и национальной безопасности в понедельник, 19 января, в полдень. На нем будут обсуждаться международные вопросы, в том числе ситуация в Гренландии, Сирии и Иране», — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что это заседание состоится спустя несколько дней после предыдущего заседания совета обороны, созванного в прошлый четверг в срочном порядке по тем же вопросам.

В ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию Франция и семь других стран ЕС направили войска на остров для учений, что вызвало гнев американского президента. Он пригрозил им введением пошлин, однако европейцы заявляют, что «не поддадутся» шантажу и готовят «контрмеры» против него, в том числе «торговую базуку».

Ранее в Германии назвали угрозы Трампа «красной линией» для ЕС.