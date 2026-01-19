Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Макрон проведет заседание совета по обороне из-за Гренландии

Макрон созвал заседание совета по обороне на фоне ситуации с Гренландией
Abdul Saboor/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание совета по обороне и безопасности по ситуации вокруг Гренландии и ряду других международных вопросов. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

«Эммануэль Макрон созовет заседание Совета обороны и национальной безопасности в понедельник, 19 января, в полдень. На нем будут обсуждаться международные вопросы, в том числе ситуация в Гренландии, Сирии и Иране», — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что это заседание состоится спустя несколько дней после предыдущего заседания совета обороны, созванного в прошлый четверг в срочном порядке по тем же вопросам.

В ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию Франция и семь других стран ЕС направили войска на остров для учений, что вызвало гнев американского президента. Он пригрозил им введением пошлин, однако европейцы заявляют, что «не поддадутся» шантажу и готовят «контрмеры» против него, в том числе «торговую базуку».

Ранее в Германии назвали угрозы Трампа «красной линией» для ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656611_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+