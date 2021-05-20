Лавров заявил о готовности России «разгребать завалы» в отношениях с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил американского госсекретаря Энтони Блинкена в готовности российской стороны к откровенному и взаимоуважительному диалогу с США.

Фрагмент встречи показал телеканал «Россия 24».

Глава российского МИДа отметил, что взгляды Москвы и Вашингтона на многие международные вопросы различаются, однако от отношений двух стран в значительной степени зависит ситуация в мире.

«Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе», – заявил Лавров.

Кроме того, министр заверил своего американского коллегу в готовности России «разгребать завалы» в вопросе работы дипломатических миссий двух стран.

«Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США», – добавил глава МИД России.

По его словам, Москве и Вашингтону следует сотрудничать в областях, которые отвечают интересам обеих стран, в частности в сфере стратегической стабильности.

Ранее в российском МИДе рассказали, что мешает согласию Москвы на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.