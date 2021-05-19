США откажутся от санкций против Nord Stream 2

США откажутся от санкций против юридического лица и генерального директора, контролирующего строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, в отчете Госдепартамента США, который должен быть представлен Конгрессу уже в среду, делается вывод о том, что Nord Stream 2 AG и его генеральный директор Маттиас Варниг, союзник президента России Владимира Путина, участвуют в санкционированной деятельности, но отказ от санкций отвечает национальным интересам США.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал санкции против Nord Stream 2. По его словам, если американский президент Джо Байден действительно решил отступить от незаконной санкционной политики США против «Северного потока — 2», то это стало бы «доказательством разумного подхода, а не слабости».