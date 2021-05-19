Госдеп заверил, что США не дадут достроить «Северный поток — 2»

Представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все «доступные дипломатические инструменты», чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Ее слова передает РИА «Новости».

Она отметила, что американская сторона будет продвигать «энергетическую безопасность Европы», чтобы не допустить «хищнического поведения» со стороны России.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока – 2». По информации собеседников издания, Госдепартамент Соединенных Штатов не будет включать эту компанию в санкционные списки организаций, участвующих в строительстве российского газопровода. Они отметили, что такое решение будет обосновано «национальными интересами США».

Как передает Bloomberg, Госдепартамент США в среду, 19 мая, представил Конгрессу доклад, в котором сказано, что оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, согласно американским законам, занимается подпадающей под санкции деятельностью. При этом сообщалось, что Белый дом решил не накладывать ограничительные меры на оператора проекта по причинам, связанным с национальной безопасностью.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.