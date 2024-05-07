Правительство Мишустина уйдет в отставку

Правительство России под руководством Михаила Мишустина уйдет в отставку во вторник после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Новый кабинет министров передаст свои полномочия сразу после того, как президент вступит в должность, пишет РИА Новости.

Кабинет Мишустина был утвержден 21 января 2020 года после отставки предыдущего правительства под руководством Дмитрия Медведева. Изначально основной целью нового правительства было эффективное выполнение национальных проектов.

В обеих палатах парламента была дана положительная оценка работы нынешнего кабинета министров. Как пишет РИА Новости, особенно важно отметить устойчивость экономического и социального развития, достигнутую в условиях пандемии COVID-19, санкций и давления со стороны других стран.

Президент России Владимир Путин также выразил благодарность членам правительства за их профессионализм, преданность делу и интересам страны, а также за понимание своей ответственности перед гражданами. Это признание работы кабинета министров и их вклада в развитие страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне отметила , что структура кабинета министров, вероятно, будет корректироваться, но основные кадры останутся неизменными. В Госдуме также высказывались мнения о возможном появлении в правительстве новых специалистов с опытом работы на федеральном уровне и в различных регионах.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.