США считают «Северный поток — 2» геополитическим проектом России

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжают считать проект «Северный поток — 2» геополитическим проектом России. Ее слова приводит РИА «Новости».

Как указала Жан-Пьер, администрация президента США Джо Байдена «ясно давала понять», что этот трубопровод является «плохой сделкой», а также, что это «российский геополитический проект», который несет угрозу «европейской энергетической безопасности, Украине и Восточному флангу союзников и партнеров НАТО».

Представитель пресс-службы американской администрации также отказалась комментировать ожидаемый доклад Госдепартамента по «Северному потоку — 2». Она порекомендовала обратиться в само внешнеполитическое ведомство, поскольку это их доклад.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация Байдена намерена отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока – 2». По информации собеседников издания, Госдепартамент Соединенных Штатов не будет включать эту компанию в санкционные списки организаций, участвующих в строительстве российского газопровода. Они отметили, что такое решение будет обосновано «национальными интересами США».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.