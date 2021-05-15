Байден отменил сразу семь указов Трампа

Президент США Джо Байден отменил сразу семь указов своего предшественника Дональда Трампа, соответствующие постановления главы государства опубликованы на сайте Белого дома.

В частности, был отменен указ Трампа о приостановке въезда в страну иммигрантов без медицинской страховки.

«Приостановка въезда иммигрантов, которые будут финансово обременить систему здравоохранения США, введенное в целях защиты доступности медицинских льгот для американцев, не продвигает интересы Соединенных Штатов», – указано в документе.

Кроме того, американский лидер отменил указы экс-президента о предотвращении онлайн-цензуры, защите памятников, строительстве и восстановлении памятников американским героям и создании парка монументов героям страны.

Также было прекращено действие указа о «защите американцев от чрезмерной криминализации», защищавшего чиновников от преследования за нарушение регуляционных норм, и указа о ребрендинге американской помощи, поставляемой за рубеж.

Ранее Белый дом рассекретил правила Трампа по ударам вне зон боевых действий.