Киев инициировал срочный саммит в рамках «нормандского формата»

Киев предложил странам-участницам переговоров в «нормандском формате» провести срочный саммит на уровне политических советников и министров иностранных дел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом он заявил в ходе встречи с послами стран Группы семи (G7), Швеции и Европейского союза, сообщается на сайте канцелярии украинского президента.

«Я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно», — рассказал Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал создать новый формат переговоров по Донбассу, в рамках которого к урегулированию ситуации будут привлечены не только страны «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция. — примечание «Газеты.Ru»), но и другие государства.

Министерство иностранных дел России посоветовало Украине не усугублять ситуацию подобными заявлениями, и честно выполнять свои обязательства.