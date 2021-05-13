Суд Киева отклонил ходатайство защиты Медведчука о взятии его под поручительство

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука отпустить его под личное поручительство в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения по делу о госизмене, передает ТАСС.

«Судья на месте постановил: в настоящий момент в удовлетворении ходатайства отказать», — сказала судья на заседании в четверг, 13 мая.

Ранее сообщалось, что 40 депутатов партии обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

Накануне стало известно, что Виктор Медведчук получил статус подозреваемого.

До этого генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Кроме того, 11 мая в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.