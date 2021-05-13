Песков рассказал, почему Путин после прививки встретится с генсеком ООН онлайн

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем в видеоформате, если у него появились антитела после прививки от коронавируса.

«Связано с пандемией, рекомендациями эпидемиологов, режим предосторожности никуда не делся. Этим рекомендациям нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, даже в том случае, если у президента появились антитела, он должен соблюдать все меры предосторожности, не подвергать свое здоровье дополнительной опасности, поэтому и был выбран такой режим работы. По его словам, такой формат не влияет на результативность и повестку дня.

Ранее Гутерриш заявил, что был бы рад встретиться с Путиным во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, если она пройдет в очном формате.

До этого российский лидер заявил о хороших показателях по антителам к коронавирусу после прививки.