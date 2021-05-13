Военные США назвали антидемократическим письмо экс-генералов о здоровье Байдена

Действующие американские военные и эксперты раскритиковали письмо более 120 отставных генералов и адмиралов, поставивших под сомнение состояние здоровья президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico.

Ранее в открытом письме более 120 американских отставных генералов поставили под сомнение физическое и психическое состояние Байдена, а также подняли вопрос о состоявшихся в прошлом году президентских выборах в стране.

По данным Politico, соответствующее письмо вызвало обеспокоенность среди военных в Пентагоне, они пожаловались на резкий тон послания и выступили против использования положения генералов и адмиралов страны «для распространения дезинформации». Официально в американском военном ведомстве письмо пока не прокомментировали.

Бывший полковник армии США Джеффри Маккосланд в интервью The Huffington Post заявил, что такие послания — это очень плохой пример «эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии». Он также выразил мнение, что военным не следует принимать участие в «откровенно антидемократических кампаниях», направленных на пересмотр результатов президентских выборов.