Медведчук заявил, что находится на Украине и не намерен «прятаться от правосудия»

Депутат Рады, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сообщил, что он находится на Украине и не будет «прятаться от правосудия». Его заявление было опубликовано на официальном сайте партии.

«Я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия», — сказал политик.

Он также заявил, что продолжит принимать участие «в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей», которые доверили ему звание народного депутата Украины.

По словам Медведчука, все, что происходит с ним, является «политической расправой за его принципиальную политическую позицию».

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по версии следствия депутат Рады Виктор Медведчук «вел подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере». В свою очередь, глава СБУ Иван Баканов, сообщил, что этот политик якобы передал находящемуся в России соратнику по партии депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.

Во вторник, 11 мая, в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Как сообщалось, по этому адресу он временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде украинской столицы проходит ремонт.

До этого стало известно, что депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.