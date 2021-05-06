Премьер Чехии заявил о необходимости «успокоить» отношения с Россией

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что нужно «успокоить» отношения между Прагой и Москвой. Его слова передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время своего выступления в парламенте республики.

Бабиш считает, что следует «успокоить эту, разогретую эмоциями, напряженную атмосферу» в чешско-российских отношениях.

Глава кабмина также оценил возможность внесения Чехии в список недружественных России стран, который, согласно информации МИД РФ, еще формируется.

«Не знаю, вам этого мало?» — спросил у депутатов Бабиш.

Ранее глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор раскритиковал власти республики за обвинения в адрес России.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.