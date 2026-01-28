Стоматолог объяснила, как жевать жвачку без вреда для здоровья

Жевательная резинка может принести пользу для здоровья полости рта, если жевать ее в течение нескольких минут после еды. Об этом RT сообщила врач-стоматолог Ирина Першина.

Специалист отметила, что при правильном применении жвачка может стать «хорошей вещью». Во-первых, по словам врача, она не должна содержать сахар. Вместо этого в составе жвачки должен находиться ксилит, уточнила стоматолог.

«Во-вторых, основная функция жевательной резинки — это очищение после еды межзубных промежутков, полости рта, грубо говоря. Если пожевать ее в течение нескольких минут после еды и потом выплюнуть, то тогда она только на пользу пойдет», — сказала Першина.

Стоматолог добавила, что длительное жевание жвачки приводит к чрезмерной выработке желудочного сока. Это, в свою очередь, может быть опасным для людей с проблемами ЖКТ, подчеркнула врач.

19 января доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова сообщила, что чрезмерное использование жевательной резинки может нарушить процессы пищеварения. По ее словам, в целом она не представляет проблемы для здоровья при кратковременном использовании после приема пищи. Однако привычка жевать ее на протяжении всего дня грозит сбоями в выработке слюны и нарушением пищеварения.

Ранее врач объяснила, опасно ли проглатывать жвачку.