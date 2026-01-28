Размер шрифта
Военная полиция задержала рэпера за самовольное оставление части

«Ъ»: рэпера и ветерана СВО Гвоздодерова задержали по подозрению в самоволке
Военная полиция задержала рэпера и ветерана специальной военной операции (СВО) Родиона Гвоздодерова, подозреваемого в самовольном оставлении части (СОЧ). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», рэпер решил отправиться на фронт в июле 2022 года. Он вступил в состав «Интернациональной бригады «Пятнашка», но в 2023 году, когда бригада была расформирована, ее бойцов зачислили в списки других частей. При этом в своих соцсетях он утверждает, что оказался негоден по состоянию психического здоровья, поэтому не мог стать бойцом ВС РФ.

«Но меня незаконно мобилизовали задним числом — это было через полгода после возвращения с фронта. Сейчас мне незаконно выдвигают обвинения за якобы СОЧ», — сообщил он.

Близкие рэпера рассказали, что в день задержания он сам пришел в военный комиссариат по месту жительства в Вологде, чтобы лично прояснить свой статус и снять с себя обвинения в самоволке. Гвоздодерова задержали и привезли в Центр временного содержания в поселке Каменка Ленобласти для военных, подозреваемых в СОЧ. По словам адвокатов, в документах рэпера указан неверный номер паспорта, а полученная им справка свидетельствует об участии в спецоперации в качестве мобилизованного, а не добровольца.

В «Ъ» обратили внимание, что именно «Пятнашка» стала наиболее ярким примером так называемой «Проблемы-500». На армейском жаргоне «пятисотыми» называют солдат, отказывающихся принимать участие в боевых действиях, и дезертиров.

Ранее власти РФ одобрили идею не засчитывать в срок службы самоволку дольше двух суток.
 
