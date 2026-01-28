Хозяин привязал собаку к машине и протащил по снегу в Нижегородской области

В Нижегородской области пенсионер протащил по дороге привязанную к машине собаку

Хозяин привязал собаку к машине и протащил ее по снегу в Нижегородской области. Об этом рассказала известная в регионе зоозащитница Лара Саплина.

Инцидент произошел в конце января в Большеболдинском районе. Мужчина привязал собаку веревкой к автомобилю, протащил за машиной около 400 метров на скорости 60 км/ч и бросил в кустах. По словам местных жителей, в тот день температура воздуха опустилось до -23℃.

«Какую адскую боль она испытала — остается только представить», — говорит Саплина.

Позже искалеченное животное нашли и доставили в ветеринарную клинику, где оказали ему первую помощь. У окровавленного пса были содраны когти, а на конечностях остались глубокие раны. Активисты, шокированные жестокостью бывшего владельца, обратились в полицию с заявлением.

Личность злоумышленника оперативно установили, им оказался 62-летний житель села Сергеевка. На допросе он признал вину, заявив, что таким образом хотел избавиться от животного. Возбуждено уголовное дело, живодеру могут назначить наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

