Хозяин привязал собаку к машине и протащил по снегу в Нижегородской области

В Нижегородской области пенсионер протащил по дороге привязанную к машине собаку
Хозяин привязал собаку к машине и протащил ее по снегу в Нижегородской области. Об этом рассказала известная в регионе зоозащитница Лара Саплина.

Инцидент произошел в конце января в Большеболдинском районе. Мужчина привязал собаку веревкой к автомобилю, протащил за машиной около 400 метров на скорости 60 км/ч и бросил в кустах. По словам местных жителей, в тот день температура воздуха опустилось до -23℃.

«Какую адскую боль она испытала — остается только представить», — говорит Саплина.

Позже искалеченное животное нашли и доставили в ветеринарную клинику, где оказали ему первую помощь. У окровавленного пса были содраны когти, а на конечностях остались глубокие раны. Активисты, шокированные жестокостью бывшего владельца, обратились в полицию с заявлением.

Личность злоумышленника оперативно установили, им оказался 62-летний житель села Сергеевка. На допросе он признал вину, заявив, что таким образом хотел избавиться от животного. Возбуждено уголовное дело, живодеру могут назначить наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Ранее неизвестный отравил лошадей кислотой в конном клубе под Волгоградом.
 
