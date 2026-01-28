В приложениях банков появится единая кнопка для жертв мошенников

Банк России ведет работу по унификации специального функционала в мобильных приложениях банков, предназначенного для обращений клиентов, пострадавших от мошенников. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на форуме «Инфофорум-2026», пишет ТАСС.

С 1 октября 2025 года крупнейшие кредитные организации обязаны внедрить в свои мобильные сервисы так называемую «спецкнопку», с помощью которой клиенты смогут оперативно сообщать о мошеннических операциях. Это требование закреплено в положении Банка России от 30 января 2025 года и направлено на упрощение процедуры подачи заявлений.

В Центробанке пояснили, что цель нововведения — увеличить число обращений граждан и обеспечить поступление информации о мошенничестве в единую базу данных. По словам Уварова, ранее многие пострадавшие, особенно при хищении небольших сумм, не обращались ни в банки, ни в правоохранительные органы, из-за чего такие случаи оставались вне официальной статистики.

Он отметил, что банки реализовали новый функционал по-разному, поэтому регулятор сейчас приводит этот процесс к единому стандарту, чтобы механизм обращения был понятным и одинаковым для всех пользователей.

Ранее ЦБ объявил о планах ввести отчетность банков о снятии наличных мошенниками с 2027 года.