Переговоры о мире на Украине
Чехия отказалась от более жестких ограничений против дипломатов РФ

МИД Чехии ввел минимальные требования к передвижению российских дипломатов
Новый глава МИД Чехии Петр Мацинка (занимает пост с 15 декабря) отказался от более жестких ограничений на передвижение российских дипломатов. Об этом сообщают местные издания Deník N и Seznam Zprávy.

Журналисты отмечают, что именно Прага продвигала принятие тех изменений, которые вступили в силу в Евросоюзе 25 января, — они позволяют членам объединения обязывать дипломатов РФ получать разрешение на въезд в другие страны Шенгенской зоны. Однако после вступления в должность Мацинка оставил в силе лишь минимальные требования, говорится в публикациях СМИ.

«В настоящее время Чешская Республика применяет лишь правило об уведомлении о поездке. Дальнейшие шаги будут осуществлены после оценки существующей практики», – заявил пресс-секретарь чешского МИД Даниэль Дрейк.

Seznam Zprávy считает, что этот шаг противоречит рекомендациям чешской контрразведки, поскольку Служба безопасности и информации (BIS) неоднократно называла Россию «самой серьезной угрозой для безопасности Чехии».

В сентябре 2025 года чешский кабмин по инициативе предыдущего главы МИД Яна Липавского ввел запрет на въезд в республику обладателям дипломатических и служебных паспортов России, которые не были аккредитованы в Чехии. Меру распространили на международные аэропорты, расположенные на территории государства.

Ранее в МИД России пообещали ответить на ограничения против российских дипломатов.
 
