В Иране высказались о готовности к войне в случае переговоров с США

МИД Ирана: переговоры с США не будут означать снижение готовности к войне

Участие Ирана в переговорах с США не заставит Тегеран снизить уровень готовности к потенциальной войне. Об этом заявил замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади, передает РИА Новости.

«Если США будут участвовать в переговорах (с Ираном. — «Газета.Ru»), это не значит, что Иран снизит свою готовность к войне», — сказал он.

Иранский дипломат напомнил, что летом 2025 года Штаты атаковали Иран именно в период переговоров между странами. Гариб-Абади предупредил Вашингтон, что оказание давления стягиванием сил в регион не приведет к ожидаемому результату.

Кроме того, замглавы МИД Ирана отметил, что приоритетом республики являются не переговоры с США, а готовность к войне на 200%.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявил, что у американских военно-морских сил (ВМС) много кораблей, идущих в направлении Ирана «на всякий случай». Он подчеркнул, что в сторону направляются крупные силы, но добавил, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло».

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

