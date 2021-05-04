МИД Франции заявил, что страны ЕС рассмотрят новые меры в отношении России

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что саммит ЕС в конце мая рассмотрит возможные меры в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Реакция России (на санкции Евросоюза — прим. ред) была непропорциональной, она произвела ряд высылок и приняла меры против чиновников ЕС», — заявил Бон.

По его словам, Франция «намерена придерживаться твердой линии на саммите ЕС, в котором примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон и на котором будут рассматриваться все возможные варианты действий».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в кулуарах совещания глав МИД стран G7 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном отношения с Россией. В ходе беседы обсуждались якобы «наращивание российской военной мощи» в Крыму и на границе с Украиной и «действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС».

Накануне Блинкен заявил, что президент США Джозеф Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет обсудить нормализацию российско-американских отношений.