Госсекретарь США не знает, принял ли Путин приглашение Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не знает, принял ли президент России Владимир Путин приглашение американского президента Джозефа Байдена посетить саммит. Об этом сообщает CNN.

«Не знаю, было ли оно (приглашение — прим. ред.) формально принято, но мы говорим об этом, о дате возможной встречи», — сказал Блинкен.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге для журналистов, что сроки потенциального российско-американского саммита пока не подтверждены. Об этом представитель Белого дома сказала, отвечая на вопрос журналистов о том, соответствует ли действительности информация о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 15-16 июня.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина с Байденом.

25 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча российского и американского лидеров может состояться в июне.