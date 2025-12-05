На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отцу Меган Маркл ампутировали почерневшую ногу

Отец актрисы Меган Маркл Томас лишился ноги из-за тромба
close
royal_life_europe/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Отец актрисы и герцогини Сассекской Меган Маркл Томас потерял левую ногу ниже колена из-за тромба, который нарушил кровообращение. Об этом сообщает Metro.

81-летний Томас Маркл был срочно госпитализирован из своего дома на Филиппинах. 3 декабря врачи были вынуждены ампутировать часть его ноги ниже колена, потому что конечность почернела.

«Его нога посинела, а затем почернела. Все происходило очень быстро. Я отвез его в местную больницу, там сделали несколько томографий и УЗИ и сказали, что ногу нужно ампутировать», — рассказал его сын Томас-младший.

Томас-младший заявил, что другого выхода не было, поскольку от ампутации зависела жизнь отца. Ему предстоит еще одна операция по удалению тромба из левого бедра.

В 2018 году Томас Маркл перенес два сердечных приступа перед свадьбой Меган и британского принца Гарри, в 2022 — тяжелый инсульт.

Напряженные отношения с дочерью у мужчины были со времени ее свадьбы с Гарри — в 2018 году Томас заключил сделку с фотографом-папарацци, чтобы тот сфотографировал его, а позже подал против Меган иск о клевете. Дело актриса выиграла.

В начале ноября Меган Маркл заподозрили в третьей беременности.

Ранее было раскрыто отношение к Гарри и Меган Маркл в Голливуде.

