Перевалка казахстанской нефти через КТК упала на 5% из-за атак

Объем перевалки казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в ноябре снизился на 5% по сравнению с февралем 2025 года из-за атак украинских сил. Об этом РИА Новости сообщила компания «КазТрансОйл».

«Объем перевалки казахстанской нефти на КТК в ноябре упал на 5% по сравнению с февралем 2025 г в связи с атаками Украины», — сообщили в «КазТрансОйле».

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было. Эксперт Игорь Юшков назвал эту атаку на КТК прямым ударом по интересам Казахстана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку украинских дронов на инфраструктуру КТК, поскольку речь идет об объекте международного значения.

