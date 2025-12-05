На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перевалка казахстанской нефти через КТК упала на 5% из-за атак

Объем перевалки казахстанской нефти через КТК снизился на 5% из-за атак
Объем перевалки казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в ноябре снизился на 5% по сравнению с февралем 2025 года из-за атак украинских сил. Об этом РИА Новости сообщила компания «КазТрансОйл».

«Объем перевалки казахстанской нефти на КТК в ноябре упал на 5% по сравнению с февралем 2025 г в связи с атаками Украины», — сообщили в «КазТрансОйле».

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было. Эксперт Игорь Юшков назвал эту атаку на КТК прямым ударом по интересам Казахстана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку украинских дронов на инфраструктуру КТК, поскольку речь идет об объекте международного значения.

Ранее стало известно, какие аппараты использовали ВСУ при атаках на юг России.

