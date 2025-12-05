На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев высказался о словах Макрона о «предательстве» США

Медведев: США стоит отправить подлодки во Францию после высказываний Макрона
США следует направить к берегам Франции пару «лучших в мире подлодок». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в социальной сети X.

«Есть вероятность, что США предадут Украину», — заявил дерзкий Микрон в слитом разговоре, который якобы состоялся 1 декабря между европейскими дегенератами-русофобами. Возможно, пора послать пару «лучших в мире подлодок» к берегам Франции?» — написал политик.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со всеми европейскими лидерами. По данным журнала Der Spiegel, в ходе беседы Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили опасения, что США могут «предать Украину и Европу». В частности, французский лидер заявил о «вероятности, что США предадут Украину в вопросах территорий». Кроме того, он обратил внимание, что видит «большую угрозу» для украинского коллеги.

5 декабря аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович удивился заявлению Макрона о «предательстве» со стороны США. По его словам, американский лидер Дональд Трамп мог бы просто бросить Украину на произвол судьбы и отказаться от участия в урегулировании конфликта.

Ранее Макрон заверил, что между Европой и США «нет недоверия».

