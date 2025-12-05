Движение на нескольких участках МКАД ограничили до апреля из-за реконструкции

В Москве до апреля 2026 года ограничили движение на нескольких участках МКАД

В Москве на 5 месяцев ограничили движение транспорта в районе 3-го км МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Напоминаем, что до 15 апреля 2026 года на участках МКАД в районе 3-го км недоступна для движения 1 полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции дороги», — сообщает канал.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия-24» о начале строительства второй кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга.

Работы начнутся в 2026 году с участка протяженностью 82 км, который должен разгрузить первую кольцевую. Новая трасса пройдет от Петергофа через Гатчину, Всеволожск и выйдет к трассе «Скандинавия».

По словам Хуснуллина, финансирование проекта распланировано на ближайшие три года.

Ранее Хуснуллин рассказал Путину о текущих результатах работ по вводу и ремонту дорог.