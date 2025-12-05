В Польше сообщили о массовых прогулах курсов по военной подготовке

Граждане Польши массово пропускают занятия, проводимые в рамках курса министерства обороны страны по добровольной военной подготовке. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet.

Как рассказал представитель одной из воинских частей, где проводятся занятия, многие люди записались на курс и затем просто не пришли.

«В результате в некоторых подразделениях посещаемость составила 50%», — отметил источник.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Польши, за все время с начала занятий на них не явились около 15% тех, кто изъявил желание принять участие в добровольной военной подготовке.

Занятия в рамках курса стартовали 22 ноября. Изначально на них записались 18 тыс. человек. Министерство обороны Польши организовало для людей занятия по медицинской подготовке, обращению со стрелковым оружием, выживанию в кризисных условиях и ориентированию на местности. Инициатива реализуется в 132 воинских частях по всей стране.

13 ноября начальник управления образования Генерального штаба Вооруженных сил Польши Рафал Мерник предупредил, что властям республики однажды придется возобновить обязательный призыв на военную службу.

Ранее в Польше раскрыли численность армии страны.