В Кузбассе пятилетний мальчик обиделся на мать, собрал игрушки и сбежал из дома

В Кузбассе нашли пятилетнего ребенка, сбежавшего из дома с игрушками
В Новокузнецке сотрудники полиции вернули домой пятилетнего ребенка, который ушел из дома после ссоры с матерью, собрав в коробку игрушки и продукты. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Посетители одного из торговых центров заметили одетого не по погоде мальчика, который находился в магазине без взрослых. При себе у ребенка была коробка с личными вещами, продуктами и игрушками. На место был вызван наряд полиции.

Мальчик не смог назвать свой адрес, через несколько минут в правоохранительные органы поступило заявление от местной жительницы о пропаже ее пятилетнего сына. Женщина пояснила, что после небольшой ссоры сын вышел из дома, а его исчезновение она обнаружила примерно через десять минут. Несовершеннолетнего вернули в семью.

До этого в поселке Каменоломни Ростовской области в подъезде жилого дома нашли полуторагодовалого ребенка. В коляске лежала записка, в которой мать утверждает, что ей 18 лет, она сирота и не в состоянии сама прокормить сына.

Ранее в Кирове шестилетняя девочка сбежала из детсада и уехала в другой район города.

