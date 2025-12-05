На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссия «тайно» подготовила доклад с предупреждением о коррупции на Украине

NYT: ЕК в 2025 году тайно сделала доклад о коррупции на Украине
Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) «тайно» подготовила доклад по коррупции на Украине, в котором содержится положение о «постоянном политическом вмешательстве» властей страны в компании для организации коррупционных схем. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

«Европейская комиссия, административный орган Европейского Союза, в этом году тайно заказала доклад о коррупционных рисках в украинской энергетической отрасли. В копии доклада, полученной The Times, содержалось предупреждение о «постоянном политическом вмешательстве»», — говорится в сообщении издания.

Как писала NYT, чтобы защитить свои деньги, США и европейские страны настаивали на надзоре. Они потребовали от Украины разрешить группам внешних экспертов, известным как наблюдательные советы, контролировать расходы, назначать руководителей и предотвращать коррупцию.

«Правительство Зеленского саботировало надзор, что способствовало процветанию коррупции… Руководство в Киеве даже переписало уставы компаний, чтобы ограничить надзор, сохранив контроль со стороны правительства и позволив тратить сотни миллионов долларов без вмешательства посторонних», — говорится в сообщении.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Киеве сообщили о борьбе Зеленского за выживание после отставки Ермака.

Все новости на тему:
Новости Украины
