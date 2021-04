Посольство России ответило шуткой на пост главы МИД Литвы о высылке дипломатов

Российское посольство в Белоруссии отреагировало на пост министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов.

Отмечается, что дипмиссия сделала это при помощи провокационного хэштега в Twitter.

Посольство России в Минске в ответ предложило подписчикам выбрать один из хештегов: #smalldipenergy или #smalldickenergy (в дословном переводе — «Энергия маленького члена»). Такое выражение в сети, как правило, используют в отношение тех, кто пытается показать себя излишне самоуверенным, когда для этого отсутствуют какие-либо основания.

Интернет-пользователи в ответ на твит выразили сомнение, что аккаунт принадлежит дипломатическому представительству.

Накануне МИД Литвы объявил о высылке двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Во внешнеполитическом ведомстве объяснили данную меру тем, что они якобы занимались «деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

