Кабмин ФРГ не ответил на предложение Козака о встрече политсоветников в Донбассе

В правительстве ФРГ отказались комментировать предложение замглавы администрации президента России Дмитрия Козака провести следующую встречу политсоветников «нормандской четверки» в зоне конфликта в Донбассе при участии представителей Украины, самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС.

«Мы в принципе не комментируем какие-либо переговоры на рабочем уровне», — заявил представитель кабинета министров ФРГ.

Ранее Козак заявил, что Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины с участием представителей Украины, ДНР и ЛНР.

В свою очередь, в офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали предложение Козака о встрече в Донбассе.

Накануне главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что готовы встретиться с президентом Украины на линии соприкосновения в Донбассе. При этом советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что киевские власти отказываются от переговоров с ЛНР и ДНР.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.