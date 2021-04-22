Премьер-министр Чехии поблагодарил Словакию после высылки российских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил своего словацкого коллегу Эдуарда Хегера за выражение солидарности республики с его страной по инциденту в Врбетице. Это было было выражено в высылке трех российских дипломатов из Словакии, заявил глава чешского кабмина на странице в Twitter.

«О том, что Словакия в знак солидарности вышлет трех российских дипломатов, мне сообщил по телефону Эдуард Хегер. Большое спасибо! Мы очень ценим этот весомый жест и позицию Словакии», — сообщил Бабиш.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Заявлялось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва подобные утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Недавно посольство России в Словакии ответило на высылку дипломатов из страны.