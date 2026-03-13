Психиатр объяснил, существует ли на самом деле «весеннее обострение»

Каждую весну в обществе снова появляется знакомое выражение — «весеннее обострение». Им объясняют вспышки агрессии, эмоциональные срывы, рост тревожности и странного поведения. Однако с медицинской точки зрения это не миф, а сложный сезонный феномен, связанный с физиологическими изменениями в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский.

«Само выражение «весеннее обострение» в быту звучит иронично, но за ним действительно стоит медицинская реальность. Весной у людей с психическими расстройствами чаще происходят рецидивы. Обостряются депрессии, тревожные расстройства, биполярное аффективное расстройство, а также зависимое поведение», — отметил Рудковский.

По словам специалиста, причина заключается не в «плохом настроении», а в перестройке биологических систем организма.

«Весна — это период резкого изменения светового дня, гормонального фона и работы нейромедиаторов мозга. Меняется выработка мелатонина и серотонина, нарушается привычный ритм сна и бодрствования. Для здорового человека это адаптационный период, а для людей с уязвимой психикой — серьезная нагрузка», — объяснил врач.

Эксперт отметил, что дополнительным триггером становятся длинные праздничные выходные начала марта.

«После зимы многие люди встречают первые теплые дни и праздники, включая 8 Марта, алкоголем. Несколько дней застолий, нарушение сна, эмоциональные перегрузки и резкий возврат к рабочему режиму создают сильный стресс для нервной системы. У людей с зависимостями это часто становится причиной срывов», — рассказал Рудковский.

По его словам, именно в этот период врачи нередко фиксируют рост обращений за помощью.

«В первые недели весны увеличивается число пациентов с тревожными состояниями, паническими атаками, бессонницей. У людей с биполярным расстройством могут начинаться маниакальные эпизоды, а у пациентов с депрессией — углубление симптомов», — уточнил специалист.

Отдельно врач подчеркнул, что алкоголь способен значительно усиливать сезонные изменения психики.

«Алкоголь часто воспринимают как способ «отпраздновать весну» или снять напряжение, но фактически он дестабилизирует работу мозга. После нескольких дней употребления усиливаются тревога, раздражительность, нарушается сон. На фоне сезонной перестройки это может стать пусковым механизмом для психических расстройств», — отметил Рудковский.

При этом специалист подчеркнул, что речь идет не о том, что «весной люди сходят с ума».

«Весна не создает болезни. Она лишь обостряет уже существующие проблемы — психические расстройства, хронический стресс, эмоциональное выгорание или зависимость. Если у человека устойчивая психика и нормальный режим жизни, он может пережить этот период практически незаметно», — пояснил врач.

По словам эксперта, есть несколько признаков, которые могут говорить о настоящем обострении состояния.

«Если появляются резкие перепады настроения, постоянная тревога, бессонница, вспышки раздражительности, утрата контроля над употреблением алкоголя или ощущение, что психическое состояние резко ухудшилось — это повод обратиться за консультацией к специалисту», — отметил Рудковский.

Он добавил, что лучшей профилактикой весенних обострений остается стабильный режим жизни.

«В этот период особенно важно соблюдать сон, избегать злоупотребления алкоголем, постепенно возвращаться к рабочему ритму после праздников и давать нервной системе время на адаптацию. Весна — это физиологическая перестройка организма, и относиться к ней стоит так же внимательно, как к любому периоду повышенной нагрузки», — подчеркнул специалист.

По словам врача, главный миф заключается в том, что «весеннее обострение» касается только людей с тяжелыми психическими заболеваниями.

«На самом деле сезонные изменения психики могут коснуться любого человека. Разница лишь в глубине проявлений. У одних это несколько дней раздражительности, у других — серьезный эпизод депрессии или срыв зависимости. Поэтому важно не списывать все на шутки про «весеннее обострение», а внимательно относиться к собственному состоянию», — заключил Рудковский.

Ранее россиян предупредили, почему нельзя пить антидепрессанты при любой хандре.