Захарова объяснила удары ВСУ по регионам России

Захарова: удары ВСУ по регионам России говорят о настрое на эскалацию конфликта

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России говорят о настрое Киева на эскалацию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Киевский неонацистский режим, прикрываясь некоей военной целесообразностью, продолжает нарушать международное гуманитарное право и совершать террористические акты, нападения террористические, вымещать злобу за провал на фронте на мирных гражданах», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что за прошедшую неделю в результате атак ВСУ пострадали более 240 человек, в том числе 13 детей.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар, в результате которого шесть человек не выжили и 37 получили ранения.

Ранее в посольстве РФ указали на британский след в ракетном обстреле Брянска.