Дмитриев раскрыл, какой объем российской нефти коснется снятие санкций США

Дмитриев: снятие санкций США затронет 100 млн баррелей нефти из России
Roman Naumov/Global Look Press

Снятие ограничений США затронет 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите», — написал он.

По словам руководителя РФПИ, Соединенные Штаты фактически признают, что глобальный рынок не может оставаться стабильным без энергоресурсов из РФ.

Также он заявил, что из-за нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на энергоносители из России выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части бюрократии Евросоюза.

10 марта Белый дом указал на краткосрочность ослабления санкций против российской нефти для Индии. Как пояснила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, чтобы компенсировать временный дефицит поставок нефти по всему миру, США временно разрешили Индии принимать российскую нефть. Она уточнила, что решение Вашингтона является лишь краткосрочной мерой, принятой, поскольку Индия является «хорошим партнером» Соединенных Штатов.

В марте администрация США выдала Индии лицензию, разрешающую в течение 30 дней покупать российскую нефть. Индийские НПЗ уже закупили около 20 млн баррелей. По данным Reuters, американские власти решили ослабить ограничения после того, как Нью-Дели оказался в уязвимом положении из-за ударов по Ирану и угрозы перекрытия Ормузского пролива, через который проходит 40% индийского импорта нефти. Ранее под давлением США Индия сократила закупки российских энергоносителей. Эксперты назвали новое разрешение вынужденной формальностью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США спрогнозировали, как изменятся цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
