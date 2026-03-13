Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Наука

В NASA заявили о готовности к лунной миссии

В NASA подтвердили готовность миссии Artemis II к запуску в начале апреля
Pandora Pictures/Shutterstock/FOTODOM

В NASA заявили, что планируют выкатить аппарат для лунной миссии Artemis II на стартовую площадку 19 марта на фоне успешной проверки готовности к полету и намерены провести запуск в начале апреля. Об этом сообщается на сайте агентства.

По словам заместителя руководителя NASA Лори Глейз, запуск планируется провести 1 апреля приблизительно в 18:24 (1:24 мск). В случае изменений старт миссии может произойти на следующий день, добавила она.

До этого сообщалось, что экипаж Artemis II будут кормить сосисками, смузи и гранолой.

Artemis II — пилотируемая лунная миссия NASA. Ее запуск изначально был запланирован на март 2026 года, но в январе стало известно, что из-за технических проблем его придется отложить. Глава агентства назвал это вынужденное решение разочаровывающим.

В дальнейшей программе миссий Artemis тоже произошли изменения: вместо запланированной высадки на Луну в 2027 году будет совершен испытательный полет с отработкой стыковки, а сама высадка предположительно состоится в рамках дополнительной миссии в 2028 году.

Ранее ученые назвали причину и последствия отсрочки лунной миссии.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!