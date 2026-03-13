В NASA заявили о готовности к лунной миссии

В NASA подтвердили готовность миссии Artemis II к запуску в начале апреля

В NASA заявили, что планируют выкатить аппарат для лунной миссии Artemis II на стартовую площадку 19 марта на фоне успешной проверки готовности к полету и намерены провести запуск в начале апреля. Об этом сообщается на сайте агентства.

По словам заместителя руководителя NASA Лори Глейз, запуск планируется провести 1 апреля приблизительно в 18:24 (1:24 мск). В случае изменений старт миссии может произойти на следующий день, добавила она.

До этого сообщалось, что экипаж Artemis II будут кормить сосисками, смузи и гранолой.

Artemis II — пилотируемая лунная миссия NASA. Ее запуск изначально был запланирован на март 2026 года, но в январе стало известно, что из-за технических проблем его придется отложить. Глава агентства назвал это вынужденное решение разочаровывающим.

В дальнейшей программе миссий Artemis тоже произошли изменения: вместо запланированной высадки на Луну в 2027 году будет совершен испытательный полет с отработкой стыковки, а сама высадка предположительно состоится в рамках дополнительной миссии в 2028 году.

Ранее ученые назвали причину и последствия отсрочки лунной миссии.