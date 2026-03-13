13 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 13 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 марта — отличный повод выспаться, ведь на календаре Всемирный день сна. А еще сегодня можно открыть бутылку благородного рислинга, присоединившись к ценителям этого сорта белого вина по всему миру. В Таиланде отмечают Национальный день слона, а в США чествуют собак-ветеранов. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 марта

* Всемирный день сна

Впервые праздник отметили в 2008 году по инициативе Всемирной ассоциации медицины сна (WASM) и с тех пор он проводится ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Цель Всемирного дня сна — привлечь внимание к проблемам бессонницы, храпа, апноэ и других нарушений. Каждый год мероприятия посвящены определенной теме, в 2026-м — «Спи хорошо, живи лучше».

Сон — один из главных факторов нормального самочувствия. Врачи напоминают: важен не только сам сон, но и его качество. Идеальная продолжительность для взрослого — 7–8 часов, для детей — не менее 10. Нехватка сна ухудшает память, ослабляет иммунитет и даже сокращает жизнь.

* Всемирный день рислинга

Первое документальное упоминание о сорте винограда рислинг датируется 13 марта 1435 года, когда в немецком городе Рюссельсхайме был зафиксирован заказ на несколько саженцев. В честь этого события и была выбрана дата праздника.

Вина из этого сорта винограда отличаются яркой кислотностью и богатым вкусом с нотами яблока, груши, цитрусовых и белых цветов. Рислинг — не просто вино с многовековой историей, а культурный символ Германии и Франции. В этот день в честь него проходят фестивали, мастер-классы и ужины, где виноделы делятся опытом, а гости знакомятся с классическим напитком и его вариациями.

* Всемирный день осведомленности об эндометриозе

Врачебное сообщество в этот день обсуждает лечение, профилактику и диагностику заболевания, которым страдает каждая десятая женщина в мире. Эндометриоз — хроническая болезнь, при которой ткань, подобная слизистой матки, разрастается за ее пределами. Это вызывает сильные боли, воспаления и может привести к бесплодию.

Главная проблема — поздняя диагностика. Из‑за нехватки информации женщины годами терпят боль, списывая ее на обычные недомогания. Болезнь влияет на качество жизни, отношения и психологическое состояние.

* День калмыцкой поэзии в России

Праздник отмечают в Республике Калмыкии, он приурочен ко дню рождения народного поэта, классика национальной литературы Давида Кугультинова. Он начал писать стихи в 12 лет и за свою жизнь выпустил более 80 книг. В своем творчестве поэт обращался к истории и эпосу родной Калмыкии, поднимал глубокие морально-этические вопросы, размышлял о войне и судьбах людей.

Какие праздники отмечаются 13 марта в других странах

Кacугa Мaцуpи — Япония. Это один из важнейших традиционных праздников Японии, подчеркивающий связь веков. Он проходит в древнем синтоистском святилище Касуга-Тайся в городе Нара и посвящен родовым божествам могущественного клана Фудзивара. Главные события — театрализованное шествие и церемониальные танцы ямато-май в исполнении жриц, а также концерты старинной придворной музыки гагаку.

Jasonyan/Shutterstock/FOTODOM

Национальный день тайского слона — Таиланд. В этот день в 1963 году белый слон был провозглашен национальным животным Таиланда, а сам праздник отмечают с 1998 года. В истории страны эти животные были незаменимы — от «тяжелой артиллерии» в войнах до помощников на полях. В праздник слонов наряжают и устраивают для них роскошный фруктовый буфет — главное событие, которому радуются виновники торжества и зрители.

Кстати Очертания карты Таиланда напоминают голову слона с хоботом. Сами тайцы видят в этом мистический смысл: голова воображаемого великана покоится в центре страны, уши развернуты на север и восток, а хобот тянется далеко на юг, вдоль Малаккского полуострова.

День собак-ветеранов — США. Праздник учрежден в 2009 году ветераном ВВС Джо Вайтом в честь служебных собак, помогающих военным, полиции и спасателям. Дата выбрана не случайно: 13 марта 1942 года в США создали подразделение военных кинологов. Собаки участвуют в поиске взрывчатки, патрулировании, спасательных операциях. В этот день проходят выставки, церемонии награждения и благотворительные акции в поддержку четвероногих героев.

Религиозные праздники 13 марта

* День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Святой Иоанн Кассиан — христианский монах и богослов, теоретик монашества, живший на рубеже IV–V веков. Он родился в Европе, но всю жизнь тянулся к православной вере, которая была сильна на Востоке. Иоанн стал монахом в Вифлееме, там же, где родился Иисус Христос. Он много лет путешествовал по Египту и учился у монахов-отшельников, которые жили в пустыне. В Константинополе слушал проповеди святителя Иоанна Златоуста.

Вернувшись на родину во Францию, он основал два монастыря по образцу восточных обителей. А еще написал книги, в которых рассказал европейцам, как живут и молятся монахи на православном Востоке. Умер святой Иоанн Кассиан в 435 году.

* День памяти преподобного Василия Декаполита

Василий Декаполит — византийский монах и исповедник, живший в VIII веке в Константинополе. Он был известным защитником икон во времена иконоборчества. За свою деятельность подвергся пыткам и заточению. Освободили его только после смерти императора Льва Исавра. Остаток жизни святой провел в монастыре и умер в 750 году.

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

13 марта Православная церковь также чтит память: • священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского;

• блаженного Николая Саллоса, Христа ради юродивого, Псковского;

• священномученика Протерия, патриарха Александрийского;

• священномученика Нестора, епископа Магиддийского;

• преподобных жен Марины и Киры;

• преподобного Иоанна, епископа Дамасского;

• преподобномученика Феоктириста Медикийского. Также это день почитания Девпетерувской иконы Божией Матери. Католическая церковь в этот день вспоминает: • Евфрасию Константинопольскую;

• Геральда, епископа Майо;

• Леандра Севильского;

• святую Летицию;

• Никифора I Константинопольского

и других.

Народные праздники и приметы 13 марта

* Василий Капельник

У этого дня в народном календаре много названий: Василий Капельник, Теплый, Каплюжник и Дроворуб. На Руси говорили: «Придет батюшка Василий Капельник — и зима заплачет».

В старину верили, что сегодня воздух обретает целебную силу. Из леса обязательно приносили ветки сосны, ели или можжевельника, чтобы наполнить дом их ароматом, а из почек сделать целебный отвар.

Незамужние девушки в этот день натощак съедали калач — согласно приметам, так они скорее встретят суженого. На Василия Капельника запрещалось подметать полы — чтобы не вымести из дома счастье. Также нельзя было ссориться у открытого огня, бросать волосы в пламя и громко разговаривать.

* Приметы

Дождь сегодня предвещает теплое, но дождливое лето.

Снег на крыше тает — скоро оттепель.

Длинные сосульки — весна будет долгой.

Пасмурно днем — жди ночных заморозков.

Солнце выглянуло из-за туч — к урожайному году.

Какие исторические события произошли 13 марта

* 1656 год — в Новом Амстердаме (ныне — Нью-Йорк) евреям запретили строить синагоги, что стало одним из первых случаев религиозных ограничений в колониальной Америке.

* 1781 год — английский астроном Уильям Гершель открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран.

* 1869 год — русский химик Дмитрий Менделеев завершил работу над Периодической таблицей элементов.

* 1881 год — народоволец Игнатий Гриневицкий смертельно ранил Александра II в Санкт-Петербурге.

* 1898 год — в Минске состоялся I съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), с которого начался путь к революционным событиям XX века.

* 1917 год — в Петрограде вышел первый номер газеты «Известия», ставшей одним из главных рупоров Советов.

* 1930 год — американский астроном Клайд Томбо объявил об открытии девятой планеты — Плутона. Имя для нее предложила 11-летняя школьница из Оксфорда.

* 1938 год — русский язык введен как обязательный предмет во всех школах СССР.

* 1940 год — Красная армия заняла Выборг, завершив Советско-финскую войну.

* 1944 год — советские войска освободили Херсон от немецкой оккупации.

* 1954 год — в СССР создан Комитет государственной безопасности (КГБ).

* 1969 год — американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-9» успешно вернулся на Землю, продемонстрировав готовность к будущей высадке на Луне.

* 1970 год — глава КГБ Юрий Андропов распорядился уничтожить останки Гитлера и Геббельса, захороненные в Магдебурге, чтобы предотвратить их превращение в объект поклонения.

* 1979 год — в Европе вступила в силу Европейская валютная система (EMS), заложившая основу для будущего евро.

* 1989 год — английский ученый Тим Бернерс-Ли представил проект World Wide Web (WWW), который положил начало современному интернету.

* 2004 год — итальянский оперный певец Лучано Паваротти в последний раз вышел на сцену «Метрополитен-опера» и простился со зрителями, исполнив партию Каварадосси в опере Пуччини «Тоска».

Дни рождения и юбилеи 13 марта

* В 1733 году родился Джозеф Пристли — английский химик, первооткрыватель кислорода и аммиака, а также философ-материалист.

* В 1885 году родился Лев Руднев — советский архитектор, автор проекта здания МГУ и Дворца культуры и науки в Варшаве.

* В 1888 году родился Антон Макаренко — советский педагог, писатель, включенный ЮНЕСКО в список четырех выдающихся деятелей, определивших способ педагогического мышления в XX веке.

* В 1910 году родилась Ирина Бугримова — советская артистка цирка, первая в мире женщина-дрессировщица львов.

* В 1913 году родился Сергей Михалков — советский писатель, автор гимна СССР и России, а также многочисленных детских произведений.

* В 1916 году родился Жак Фреско — американский социальный инженер, футуролог, основатель «Проекта Венера».

* В 1944 году родился Игорь Кио — советский и российский артист цирка, иллюзионист.

Кто отмечает день рождения

* 75 лет исполняется Ирине Алферовой — народной артистке России, звезде театра и кино, прославившейся ролями в советских и российских фильмах.

* 66 лет исполняется Адаму Клейтону — бас-гитаристу ирландской рок-группы U2.

* 65 лет исполняется Елене Малышевой — российскому врачу и телеведущей, создательнице популярных медицинских телепрограмм.

* 63 года исполняется Вадиму Демчогу — российскому актеру театра и кино.

* 56 лет исполняется Александру Самокутяеву — российскому летчику-космонавту, Герою России, участвовавшему в международных космических экспедициях.

* 53 года исполняется Дэвиду Дрейману — автору песен, вокалисту и фронтмену американской группы Disturbed.

* 34 года исполняется Кае Скоделарио — британской актрисе, звезде сериала «Молокососы» и франшизы «Бегущий в лабиринте».