США ослабили санкции против российской нефти

Минфин: США временно вывели из-под санкций продажу нефти из России
США временно вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России. Это следует из генеральной лицензии, опубликованной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов Соединенных Штатов.

Согласно документу, американская сторона разрешает продажу и поставки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Данная лицензия будет действовать до 11 апреля.

На этой неделе президент США Дональд Трамп допустил смягчение санкций против энергетического сектора ряда стран на фоне роста мировых цен на нефть. В Вашингтоне обсуждают возможность ослабления ограничений, в том числе в отношении российской нефти. На этом фоне президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о росте цен на нефть и газ при попытках дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. В то же время он заявил о готовности наращивать поставки нефти и газа в Европу при наличии сигнала от партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы последствия снятия нефтяных санкций с России.

 
