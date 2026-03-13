Dior зарегистрировал два товарных знака в России

Один из крупнейших в мире модных домов Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

В публикации отмечается, что заявки на регистрацию были поданы в ведомство в августе 2024 года. В качестве заявителя указана компания «Кристиан Диор кутюр». Решение о регистрации было принято в марте 2026 года.

Под товарными знаками Dioramour и J'Adior компания сможет продавать в России бижутерию, ювелирные и кожаные изделия, одежду и головные уборы.

В ноябре 2025 года Dior зарегистрировал новый товарный знак в Роспатенте. Компания зарегистрировала исключительные права на товарный знак «Gem Dior». Она сможет производить и продавать ювелирные изделия и часы под этим брендом до 2034 года.

До этого сообщалось, что американская компания Victoria's Secret зарегистрировала в Роспатенте бренд Pink — права на товарный знак будут закреплены за организацией до марта 2034 года.

Ранее бренд Chanel зарегистрировал в России 3 товарных знака.