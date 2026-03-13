Отдыхающих на курорте Шерегеш предупредили о снегопаде в ближайшие дни

На горнолыжном курорте Шерегеш до 14 марта ожидается сильный снег. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«[Ожидается] морозная погода, -10...-12°C, и сильный снег до 14 марта будет идти», — сказала синоптик.

Паршина добавила, что сейчас снега в регионе еще много. В связи с этим горнолыжный сезон на курорте продолжается, отметила специалист.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что жителям Московского региона не стоит расслабляться с приходом календарной весны — в марте температура еще будет опускаться до -5°C. По его словам, морозы вернутся в столицу уже в ближайшие дни. Более того, заморозки будут возможны даже в апреле и мае, предупредил метеоролог.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов утверждает, что на ближайшей неделе в Москве не ожидается сильного похолодания. В целом, по его словам, погода в столичном регионе будет оставаться примерно одинаковой до второй декады месяца.

