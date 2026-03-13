В США сторонник «Исламского государства» открыл огонь в университете

WP: человек не выжил при стрельбе в университете Олд Доминион

В университете Олд Доминион в Норфолке сторонник «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена в РФ) открыл огонь в одной из аудиторий. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на ФБР.

По информации издания, в результате инцидента пострадали два человека, еще один получил травмы, несовместимые с жизнью. Сам стрелок был обезврежен студентами. По словам спецагента ФБР, главы Норфолкского отделения бюро Доминика Эванса, в нападавшего стреляли.

По данным ведомства, стрельбу открыл бывший член Нацгвардии США Мохаммед Байлор Джаллох. В 2017 году его приговорили к 11 годам тюрьмы за попытку оказания поддержки «Исламскому государству». При этом мужчина был освобожден в 2024 году за два дня до Рождества. Нападение на университет расследуется как теракт.

Накануне мужчина, вооруженный винтовкой, въехал на автомобиле в синагогу в пригороде Детройта. Сотрудники службы безопасности открыли по нему огонь. В Белом доме назвали нападение «ужасным событием» и выразили поддержку еврейской общине Мичигана. Что еще известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ревнивый экс-партнер расправился с украинкой и ее парнем-военным в День влюбленных в США.