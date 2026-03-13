Размер шрифта
Россияне пожаловались на дискриминацию в одной из стран Европы

Посольство РФ в Берне: граждане России жалуются на дискриминацию в Швейцарии
Global Look Press

Граждане России направляют жалобы в посольство РФ в Швейцарии из-за откровенной дискриминации со стороны банков этой европейской страны. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

«В посольство периодически поступают жалобы от проживающих в Швейцарии российских граждан на случаи откровенной дискриминации со стороны местных банков», — заявили в диппредставительстве.

В дипмиссии отметили, что там произвольно закрывают банковские счета россиян. Кроме того, банки расторгают с ними отношения без объяснения причин.

Также в диппредставительстве рассказали, что с 2022 года посольство РФ в Швейцарии как учреждение и сотрудники дипмиссии периодически испытывают трудности при открытии счетов и проведении банковских операций.

7 марта сообщалось, что Швейцария конкретизировала параметры запрета на вывоз предметов роскоши для российских граждан, установив порог стоимости одного товара в 300 швейцарских франков — то есть около 30 тысяч рублей.

Ранее в Кремле раскрыли причины русофобии в Европе.

 
