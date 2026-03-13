Граждане России направляют жалобы в посольство РФ в Швейцарии из-за откровенной дискриминации со стороны банков этой европейской страны. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.
«В посольство периодически поступают жалобы от проживающих в Швейцарии российских граждан на случаи откровенной дискриминации со стороны местных банков», — заявили в диппредставительстве.
В дипмиссии отметили, что там произвольно закрывают банковские счета россиян. Кроме того, банки расторгают с ними отношения без объяснения причин.
Также в диппредставительстве рассказали, что с 2022 года посольство РФ в Швейцарии как учреждение и сотрудники дипмиссии периодически испытывают трудности при открытии счетов и проведении банковских операций.
7 марта сообщалось, что Швейцария конкретизировала параметры запрета на вывоз предметов роскоши для российских граждан, установив порог стоимости одного товара в 300 швейцарских франков — то есть около 30 тысяч рублей.
Ранее в Кремле раскрыли причины русофобии в Европе.