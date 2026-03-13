Размер шрифта
Зумеры выступили против ипотеки

«Выберу.ру»: каждый десятый опрошенный зумер категорически против ипотеки
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Каждый десятый опрошенный зумер категорически против ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

В группе 18–30 лет 37% заявили, что не рассматривают ипотеку как обязательный жизненный этап. 34% готовы взять кредит на жилье только при наличии существенной финансовой подушки, 19% уже имеют ипотеку или планируют оформить ее в ближайшие два года, 10% категорически против долгосрочных кредитных обязательств.

Среди опрошенных в возрасте 18–30 лет 42% считают, что «деньги должны работать и приносить доход», 28% уверены, что «главное — финансовая свобода, а не собственность», 18% полагают, что «кредиты — это нормальный инструмент управления жизнью». Еще 12% признались, что деньги для них прежде всего — средство поддержания комфортного образа жизни здесь и сейчас.

«Более молодая аудитория выросла в условиях цифровизации, быстрого доступа к информации и альтернативных способов заработка. Отсюда и более гибкое отношение к собственности, работе и долгосрочным обязательствам. Приоритетом становится мобильность, возможность быстро менять решения и адаптироваться к новым условиям. Это влияет не только на выбор финансовых продуктов, но и на горизонт планирования, который у молодых заметно короче», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили о подорожании вторичных квартир из-за семейной ипотеки.

 
