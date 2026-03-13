В России впервые утвердили ГОСТ на фунчозу

Росстандарт впервые разработал ГОСТ на фунчозу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

Согласно стандарту, фунчозой является лапша, изготовленная из кукурузного или картофельного крахмала и питьевой воды. Продукт представляет собой длинные нитеобразные изделия с округлой формой поперечного сечения. При этом лапшу следует выпускать одинарной или согнутой пополам, подвергнув предварительно сушке, следует из документов.

Помимо этого, ГОСТ устанавливает ограничения на длину фунчозы — не более 70 сантиметров в любой форме. Также массовая доля влаги в лапше не должна превышать 12%, говорится в стандарте.

«Несмотря на то, что крахмальная лапша давно присутствует на российском рынке, ГОСТа на эту продукцию не было. Действующий ГОСТ на макаронные изделия распространяется исключительно на продукцию, изготавливаемую из пшеничной муки», — говорится в сообщении Росстандарта.

ГОСТ вступит в силу в сентябре 2026 года.

11 марта в России приняли новый ГОСТ на полутвердые сыры. В Росстандарте отметили, что новый стандарт направлен на поддержание высокого уровня качества продукции и повышение доверия потребителей к российским производителям.

Ранее в России объяснили «эпидемию» ГОСТов.