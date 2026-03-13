Размер шрифта
В России обновили ГОСТ на мороженое

Обновленный ГОСТ на мороженое вступил в силу в России в 2028 году
В России обновили ГОСТ на молочное и сливочное мороженое, а также на пломбир, который вступит в силу в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Стандарт заменит ГОСТ, действовавший с 2013 года. Теперь мороженое будут подразделять на молочное, сливочное и пломбир в зависимости от массовой доли молочного жира. Также новый ГОСТ предусматривает классификацию по внешнему виду и содержащимся ароматизаторам.

В пресс-службе Росстандарта пояснили, что обновление ГОСТа связано с приведением его требований в соответствие с современным регулированием безопасности пищевой продукции. Новый вариант стандарта будет учитывать современные технологические возможности, а также позволит повысить качество и безопасность продукции, отметили в ведомстве.

11 марта в России приняли новый ГОСТ на полутвердые сыры. В Росстандарте отметили, что новый стандарт направлен на поддержание высокого уровня качества продукции и повышение доверия потребителей к российским производителям.

Ранее в России объяснили «эпидемию» ГОСТов.

 
