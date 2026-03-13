США сообщили о крушении самолета-заправщика в Ираке

Американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость», сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM). Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве, не был связан ни с вражеским, ни с дружественным огнем. Спасательная операция продолжается.

В командовании уточнили, что в происшествии участвовали два самолета. Один из них разбился на западе Ирака, второй смог благополучно сесть.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля после того, как президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по Ирану. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.

Ранее в США спрогнозировали ликвидацию нового верховного лидера Ирана.